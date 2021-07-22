Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: İnançlı ve iddialıyız
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşen bayramlaşma töreninde açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'de Fenerbahçe yeni sezona hazırlanırken Başkan Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde bayramlaşma töreninde konuştu.
Ali Koç bu sezon 7 yıllık şampiyonluk hasretinin sona ereceğine dikkat çekerek, "7 senedir beklediğimiz şampiyonluk sevincini bu sene yaşayacağız. Çalışmalar iyi gidiyor. Bu sene süreçleri farklı ele alıyoruz. Bazı çalışmaları bitince açıklıyoruz. Gizli kalması gerektiği için buna önem veriyoruz. Tüm şubelerde çalışmalar devam ediyor." dedi.
Koç, "Yavaş yavaş ligler başlayacak ve stresli günlere geri döneceğiz. Maçlarımız günlük hayatımızın önemli parçası olacak. Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu sene özellikle futbolda güzel günler yaşayacağız. Ben büyük konuşmam ama bu sene inançlı ve iddialıyız." şeklinde açıklamalarını sürdürdü.
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