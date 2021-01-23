Ping nedir? İdeal ping süresi kaç olmalı?

23 Ocak 2021 Cumartesi, 13:27

İnternet üzerinden oyun oynayan kişiler için en önemli etmenlerden biri de ping süresi. Online oyun dünyasında yer alan herkes için oldukça önemli bir konu olan ping süresi, oyuncular için zaman zaman can sıkıcı olabiliyor. Çünkü ping sürelerinin yüksek olması, sadece çevrimiçi oyunları değil, internetle ilgili diğer hizmetlerde de sorun yaşanmasına neden oluyor.

PİNG SÜRESİ DÜŞTÜKÇE BAĞLANTI KALİTESİ ARTAR

1983 yılında Mike Muuss tarafından yazılmış bir program olan ping, bir makineye genelde 32 baytlık bir ICMP pakedi gönderiyor ve aynı paketin geri gelmesini bekliyor. Fakat sunucu size ne kadar uzak ise, bu süre de o kadar artıyor. Kullanılan bağlantı tipinin ise ping'e etkisi büyük. Ping süresi bağlantı kalitesini de etkiliyor ve ping süresi düştükçe bağlantı kalitesi de artıyor.

İDEAL PİNG SÜRESİ NEDİR?

Milisaniyelerle ölçülen bir gezinti süresi olan ‘ping süresi’, B30ms ya da daha az olduğunda online bir oyun oynamak için ideal olan süre olarak kabul ediliyor. 30 ile 50ms arası ise ortalama bir ping süresi olarak görüşüyor.

PİNG SÜRESİNİ DÜŞÜRMEK MÜMKÜN MÜ?

Ping süresini iyileştirmenin yollarından biri, bilgisayarda açık olan tüm programları kapatmak, varsa indirmeleri durdurmak. Ayrıca aynı ortamda internetin yoğun biçimde kullanıldığı bir hizmetten faydalanan biri varsa (örn: Netflix), ping süresi bu durumdan da etkileniyor olabilir. Çünkü internete ne kadar çok cihaz bağlıysa ve onu aktif olarak kullanıyorsa, ping süresi o kadar yükseliyor.

Ping süresini düşürmenin bir diğer yolu ise dizüstü bilgisayarı router'ın (internet yönlendiricisi) yakınına taşımak veya router'a ethernet kablosuyla bağlanmak. Ethernet kablosu, sinyalle ilgili potansiyel sorunları (bu sorunlar ping süresini etkileyebilir) aşmaya yardımcı olabilir. Router ile dışarıdan gelen kabloların bağlantısını kontrol etme de faydalı olabilir. Bu bağlantılarda bir sorun varsa, örneğin bağlantı gevşekse, bağlantı kalitenizi ve ping sürenizi etkiliyor olabilir. En bilinen yöntemlerden biri ise router'ı açıp kapatmak. Eğer birden fazla modem ve router birbirine bağlı ise hepsini açıp kapatmak yararlı olabilir.

Bu adımlara rağmen ping süresinde sorun varsa, evde bulunan servis sağlayıcının destek hattını aramak doğru olacaktır. Servis sağlayıcısı, bazı durumlarda sorunun kaynağını bulabilir ve sorunlara uzaktan müdahale edebilir.