Piyanist Dengin Ceyhan, Chopin'in Nocturne'lerini yorumladı
Piyanist Dengin Ceyhan’ın ikinci EP’si, ‘Dengin Plays Chopin Nocturnes’ adıyla geçtiğimiz haftalarda dijital müzik platformlarında yayınlandı.
Piyano eğitimine 8 yaşında başlayan ve Hacattepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda öğretim görevlisi olan Dengin Ceyhan 2014'ten bu yana Türkiye'nin dört bir yanında Fazıl Say, Chopin, Rachmaninoff, Mendelssohn, Khachauturion, Bach, Liszt, Satie ve Pentegram'dan oluşan bir repertuar ile piyano resitalleri veriyor.
Geçen sene Türkiye'de ilk defa yapılan Heavy Metal şarkıların piyano düzenlemelerinden oluşan ilk EP'si "Dengin Plays Pentegram" ile sıra dışı bir başlangıç yapan Ceyhan bu sefer klasik müziğin dünyadaki en önemli isimlerinden Frederic Chopin'in Nocturne'lerini yorumluyor.
5 tane Nocturne'nün bulunduğu albümün prodüktörlüğünü Tarkan Gözübüyük, kayıt, mix ve mastering'ini ise Arın Baykurt yaptı.
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