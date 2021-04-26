Piyasalar hareketli: Dolar ve Avro fiyatlarında son durum (26 Nisan 2021)
Piyasalar yeni haftaya hareketli başladı. Dolar/TL kuru 8.44 seviyesini görürken, Avro/TL kuru 10.22'ye kadar yükseldi.
Yaşanan son gelişmeler sonrası gözlerin çevrildiği piyasalar, yeni haftaya hareketli başladı. Küresel piyasalarda dolar, birçok gelişen ülke para birimi karşısında yeni haftaya düşüşle başlarken, TL'de durum tam tersi.
Güne 8.38'den başlayan Dolar/TL kuru, ilk işlemlerin arnıdan 8.44'ün üzerini gördü. Avro'da da durum dolardan farksız. Geçtiğimiz haftayı 10.15 ile kapatan Avro/TL kuru, yeni haftaya 10.22 ile başladı.
GÖZLER PERŞEMBE GÜNÜNDE
Yurtiçi piyasalarda gözler, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. Piyasalar, aynı zamanda Biden'ın sözde "soykırım" kararı sonrası yaşanan gelişmeleri de yakından takip ediyor.
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