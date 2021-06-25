Piyasalarda son durum: Dolar ne kadar oldu? (25 Haziran 2021)

25 Haziran 2021 Cuma, 09:37

Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki dönem para politikası uygulamaları ve bunların küresel piyasalara etkisi TL'de en önemli gündem maddesi olarak takip edilmeye devam ediliyor.

Haziran ayında 8.28-8.88 arasında sert dalgalanan dolar/TL hafta başında gördüğü 8.8 seviyesinden hafta boyunca genel olarak düşüş yönlü bir seyir izledi ve Çarşamba günü 8.6'ya kadar geriledi.

Bankacılar bu düşüşte turizm sezonunun geç de olsa başlamasıyla döviz giririşindeki artışın, TCMB'nin swap yolu ile döviz girişi yaratacağı beklentilerinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışı ve desteklerini çekmek için acele etmeyeceği öngörüsünün ve son olarak Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye Suriyeli göçmenlere yönelik 3.5 milyar avroluk fon vermeyi değerlendirmesinin etkili olduğunu söylediler.

Kurda 8.6 seviyesindeki seyir kalıcı olmayıp yeniden 8.7'ye doğru yükseliş yaşanırken, burada en belirgin etki ise ABD Merkez Bankası yetkililerinin birbirinden farklı algılanan açıklamaları oldu. Dolar/TL saat 08.47'de 8.7000/8.7100 seviyesindeydi. Aynı saatte avro/TL 10.3895/10.4024 sepet bazında TL 9.5448/9.5562 seviyesindeydi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri ise bu sabah aynı saatte 378/383 seviyesindeydi.

HÜKÜMET VERGİ ARTIŞLARINDA ENFLASYONU DİKKATE ALIYOR

Piyasalar tarafından yakından takip edilen ve yılda genelde iki kez Ocak ve Temmuz aylarında yapılan vergi artışarına ilişkin karar sigara ve alkol için bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Enflasyonda tek başına en büyük ağırlıklardan birine sahip sigarada Temmuz'da vergi artışı olmayacağı açıklanırken, hükümetin geçmiş yılların aksine vergi artışlarını enflasyona etki etmeyecek alanlarda yapma politikasını bu yıl devam ettirdiği görüldü. Enflasyon sepeti üzerinde %4.57 ile en belirgin ağırlıklardan birine sahip olan sigarada böylece OCak'ta vergi indirimine gidilirken Temmuz'da vergi artışı olmayacağı netleşti. Benzer politika ağırlığı yüksek olan elektrik ve doğalgazda da uygulanıyor.

TCMB SWAP ARAYIŞINI HIZLANDIRDI REZERVLER YÜKSELİŞTE

Merkez Bankası'nın (TCMB) swap anlaşması için bir çok ülke ile varolan görüşmeleri hızlandırırken Reuters'a bilgi veren kaynaklar görüşmeler arasında en çabuk tamamlanabilecek ülkelerin başında Azerbaycan'ın geldiğini söylediler. Azerbaycan dışında görüşülen ülkeler arasında Malezya ve Güney Kore öne çıkarken görüşülen ülkeler arasında Rusya, İngiltere ve bazı diğer Asya ülkeleri de yer alıyor.

TCMB verilerine göre 18 Haziran haftasında TCMB'nin brüt döviz rezervleri yaklaşık 4.3 milyar dolarlık artışla 56 milyar dolara yükseldi. Verilere göre altın rezervleri ise 1.85 milyar dolar düşüşle 41.3 milyar dolara geriledi. Böylece ilgili haftada TCMB rezervleri 94.9 milyar dolardan 97.3 milyar dolara yükselmiş oldu.

Altın rezervlerindeki düşüşte belirleyici ABD Merkez Bankası kararları olurken, döviz rezervlerinde artıştaki belirleyici ise Çin swap anlaşması oldu.



Uluslararası merkez bankalarıyla yapılan swap anlaşmaları TCMB'nin toplam rezervlerine pozitif yansıyor. Bu artış son dönemdeki kayıpların telafi edilmesinde rol oynuyor. Ancak toplam rezervlerdeki swap kaynaklı artış TCMB'nin sahip olduğu kendine ait rezervlerin negatifteki seyrini değiştirmiyor.



TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu swap anlaşmalarına hız verileceği mesajını ilk olarak bu hafta Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyesi bankaların genel müdürleriyle bir araya geldiğinde vermişti.

Kavcıoğlu yeni swap anlaşmaları için 4 ülke merkez bankası ile görüştüklerini ve ikisi ile görüşmelerin çok iyi noktaya geldiğini belirtmişti. Öte yandan bu toplantıda TL'nin değerinin korunması için önümüzdeki dönemde bankalarla işbirliği içinde çalışacağı, TL'nin itibarını artırma konusunda bankalarla istişare ederek zorunlu karşılık düzenlemelerinde değişiklikler yapabileceği sinyali de verilmişti.



Dün Bloomberg HT'de yer alan bir haberde TCMB'nin döviz mevduatlarından Türk Lirası mevduatlara geçişi teşvik etmek için bankalara zorunlu karşılıklarda düzenlemeye gidebileceğine yönelik bir haber de yer aldı.

KÜRESEL PİYASALAR

Asya borsaları, ABD Başkanı Joe Biden'ın Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörlerden oluşan heyetin hazırladığı altyapı harcama tasarısını onaylamasının ardından ABD borsalarındaki artışı takip ederek yükseldi. ABD'de açıklanan bir önceki mali canlandırma paketinin ekonominin birinci çeyrekte yıllık bazda %6.4 büyümesine destek olmasının ardından yatırımcılar altyapı harcama paketinin dünyanın en büyük ekonomisinin toparlanmasını hızlandıracağını düşünüyorlar.

