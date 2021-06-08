Piyasalarda son durum: Dolar ve Avro ne kadar oldu? (8 Haziran 2021)

08 Haziran 2021 Salı, 09:19

Dolar/TL, doların başlıca para birimleri karşısında değer yitirmesine paralel olarak 8.60 seviyelerine doğru toparlanırken, ABD ve euro bölgesinde para politikasının seyrine ilişkin ipucu teşkil edecek veriler bekleniyor.

ABD'de geçen hafta beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdam verisi doların ivmesini azaltarak Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin para birimleri üzerindeki baskının bir miktar hafiflemesini sağladı.

Perşembe günü ABD'de aşırı gevşek para politikasının ne zaman sıkılaştırılacağı hakkında ipucu verecek enflasyon verileri ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kurulu kararları yakından izlenecek.

ECB Perşembe günü ayrıca euro bölgesi için enflasyon ve ekonomik büyüme tahminlerini de yayımlayacak. Tahminler ABD'de uygulanan mali canlandırma paketinin Avrupa'ya nasıl yansıyacağı konusunda tahminleri içeren ilk veriler olacak.

Yurtiçinde ise Hazine ihaleleri izlenecek. Hazine dün iki ihale ile 8.68 milyar lira borçlandıktan sonra bugün de iki ihale ve bir doğrudan satış ile borçlanacak. Bu ay 28 milyar lira borçlanma hedefleyen Hazine bugün 12 ay vadeli kuponsuz ve 6 yıl vadeli değişken faizli tahvili ihraç edecek, ayrıca 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

Dün 8.70'e yakın seviyelerden akşam saatlerinde 8.5995'e kadar gerileyen dolar/TL bu sabah saat 0846'da 8.6200/8.6360 seviyesinde. Aynı saatte euro/TL 10.5016/10.5172 sepet bazında TL 9.5569/9.5613 seviyesindeydi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri ise dün geceki son işlemde 397 baz puan seviyesine geriledi.

Deniz Yatırım stratejisti Orkun Gödek, yayımladığı raporda, son aylarda benzerlerinden negatif ayrışan TL varlıkların dün kısmen toparlanmasına atıfta bulunarak, "Yerel varlıkların fiyatlamalarında global eğilime kıyasla daha pozitif bir yaklaşım gözlendi. Hisse senetleri ve liranın değer kazancı CDS’in 400bp sınırının hemen altında kapanış yapmasına zemin hazırlarken, Almanya'nın Türkiye'den dönüşlerdeki karantina uygulamasını kaldırma kararı gibi sektör spesifik eğilimin iyimserlikte etkili olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Türkiye'de politika faizinin %19 ile benzer ülkelere göre yüksek seviyelerde bulunması TL'yi destekleyen en önemli unsur konumunda. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçen haftaki düşük faiz çağrısıyla 8.88'e sıçrayan dolar/TL, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun para politikasında erken gevşeme beklentilerinin tamamen ortadan kalkması gerektiği açıklamasıyla bu seviyeden bir miktar gerilemiş olsa da zayıf seyrini sürdürüyor.

TCMB'nin yaptığı temin edici açıklamalara rağmen yatırımcılar siyasetin düşük faiz istekliliğini de göz önüne alarak kısa vadede faizlerde indirim olacağı endişesini taşıyorlar. Bu da TL'de değer kaybı olarak zaman zaman fiyatlamalara yansımaya devam ediyor.

Küresel piyasalara bakıldığında Asya borsaları, dün geceki seansta dünya borsalarının rekor seviyelere çıkmasının ardından bu sabah yükselişle açıldı. Yatırımcılarsa ECB'nin enflasyon ve para politikasıyla ilgili yapacağı açıklamalara ve ABD enflasyon verisine odaklandı.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %0.11 yükselerek, MSCI tüm ülkeler dünya endeksinin dünkü %0.1'lik artışını takip etti. Japonya'nın Nikkei endeksi ise %0.35 artış gösterdi.

Asya ülkelerinin para birimleri Perşembe günü beklenen veriler öncesinde yatırımcıların pozisyon almaktan kaçınmasına paralel olarak yatay seyrederken, dolar endeksi de 90.059 ile Cuma günü gerilediği seviyeler yakınında yatay seyretmeyi sürdürdü.