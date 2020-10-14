Pizzanın içinden bakın ne çıktı
Amerika'da meydana gelen olayda, pizzanın içerisinden jilet çıktığı ve müşterinin jileti son anda fark ettiği belirtildi.
Pizzanın içinde jilet bulan müşteri sonrasında durumu polise bildirdi.ABD’nin Maine eyaletindeki Saco ilçesinde pizza siparişi veren bir müşteri, hamurda jilet olduğunu fark etti. Söz konusu durum üzerine müşteri polisi aradı.
Müşterinin ihbarı üzerine pizzacıya giden polis, hamurun başka bir şirket tarafından pizzacıya gönderildiğini öğrendi ve o şirketin güvenlik kameralarını inceledi. Nicholas Mitchell adlı bir çalışanın, pizza hamurlarına jilet koyduğunu gören polis, Mitchell’i gözaltına aldı. Mitchell’in hamurlara neden jilet koyduğunun henüz bilinmediği ifade edildi.
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