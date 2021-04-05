PKK/KCK'nin kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 22 şüpheli yakalandı
Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'nin kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 22 şüpheli yakalandı
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK kadın yapılanması "özgür kadın hareketi (TJA)" mensuplarının legal görünüm kazanmasını sağlamak, örgüt adına siyasi, ideolojik eğitim almalarına dernek ve platform adı altında destek olmak, terör örgütüne sempati kazandırarak kadınları saflarına çekmek için legal yapı altında illegal olan örgütsel görüşme, toplantı ve yürüyüş düzenledikleri belirlenen 33 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 22 şüpheli yakalandı, 2 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu tespit edildi.
Operasyonda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.
Diğer 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
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