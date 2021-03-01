PKK’li terörist yol kontrolünde yakalandı

Gaziantep’te, jandarmanın yol kontrolünde yakalanan terör örgütü PKK üyesi tutuklandı.

İHA
01 Mart 2021 Pazartesi, 10:12
PKK’li terörist yol kontrolünde yakalandı
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İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (PKK-KCK)’ suçundan aranan M.K., jandarmanın yol kontrolünde yakalandı. Gözaltına alınan terör örgütü üyesi jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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