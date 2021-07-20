PKK’ye finans desteği sağlayan şüpheli tutuklandı
Adıyman'da, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ye finans desteği sağladığı belirlenerek yakalanan M.H., mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yardım eden ve finans desteği sağladığı belirlenen M.H., adresine düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.H., 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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