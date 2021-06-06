Erdoğan duyurdu: PKK'nin üst düzey yöneticisi Selman Bozkır etkisiz hale getirildi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi Selman Bozkır, dün Milli İstihbarat Teşkilatı'mızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi" açıklaması yaptı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ye yapılan yeni bir operasyonla ilgili duyuruda bulundu.
Erdoğan, Twitter hesabından konuyla ilgili bir mesaj paylaşarak PKK'nin üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu olduğu belirtilen Selman Bozkır'ın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Erdoğan, "Buradan milletimize güzel bir haber vermek istiyorum" diye başladığı mesajında şunları kaydetti:
"Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu 'Doktor Hüseyin' kod adlı Selman Bozkır, dün Milli İstihbarat Teşkilatı'mızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi. Bu başarılı operasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarıma milletim adına teşekkür ediyorum. Hain ve bölücü örgütün Mahmur'u terörün 'kuluçka merkezi' olarak kullanmasına müsaade etmeyecek, terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz."
Erdoğan'ın paylaşımları şöyle:
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