AKP'den "Osman Öcalan" savunması

15 Temmuz 2021 Perşembe, 11:38

TRT'ye yönelik yeni atamalar tartışılmaya devam ediyor.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT’ye yaptığı son atamaları eleştirerek, "Önümüzdeki süreçte o televizyona çıkardığınız Osman Öcalan'a TRT'de bir yemek programı yaptırırsınız artık, size de yakışır. Ama heveslenmeyin, biz buna müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Türkkan’ın, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kırmızı bültenle aranan kardeşi Osman Öcalan’ın seçimden önce devletin kanalına çıkarılmasını hatırlatmasına ise AKP’den yanıt geldi.

AKP’DEN “ÖCALAN” SAVUNMASI

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, 31 Mart seçimleri öncesinde Osman Öcalan’ın TRT'ye değil TRT Kurdi'ye çıktığını söyledi.

TBMM’de Türkkan’a yanıt veren Turan, “Konuşması Kürtçe verildi, Türkçe altyazı bile verilmedi. Konuşmada ısrarla Kandil’in meşruiyetini kaybettiğini söylüyor; ısrarla YPG’yi, PKK’yi lanetliyor. Adam özür diliyor adeta, pişmanlık duyuyor adeta. Öcalan’ın çıkması değil, Öcalan’ın ne dediği önemli” dedi.

Turan’ın yanıtı üzerine muhalefet sıralarından gülüşmeler geldi.