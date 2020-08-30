Plaja giriş biletine hizmet bedeli kılıfı
Antalya’dan Keşan’a kadar Türkiye’nin en güzel sahillerinin işletim hakkının verildiği MUÇEV Tur. Tic. Ltd. Şti. tepkilerin ardından yaptığı açıklamada sahillerin halka açık olduğunu ve ücret alınmadığını duyurmuştu. MUÇEV’in söylediğinin aksine her kişiden 3 TL “hizmet bedeli” adı altında giriş ücreti aldığı ortaya çıktı.
Orca isimli teknenin yöneticisi Şükrü Turhan, “Giriş ücreti alınamayacağına dair elimizde mahkeme kararı olmasına rağmen bizden zorunlu olarak giriş ücreti alınıyor” dedi. Sözcü muhabiri de plaja 3 TL'lik bilet alarak giriş yaptı.
Adeta yılan hikayesine dönen İztuzu Plajı işletmeciliğinde ise ortaya yepyeni gerçekler çıktı. Basında yer alan yasal olmayan kazançlarla ilgili MUÇEV yönetimi ulusal bir yayın organına yaptığı bir açıklamada, “Tüm kiraladığımız plajların yüzde 50'si halka açılıyor. Eğer vatandaş şezlong ve başka bir hizmet almak istemiyorsa havlusunu koyacak, girecek, para talep etmiyoruz. Plajın yüzde 50'si de halka bırakılıyor. Bizim ihalesini aldığımız plajlarda giriş ücreti yok. Hizmet bedeli olarak alınan ücret. Şezlong parası 10-15 TL arası” sözlerine yer vermişti.
İTİRAZLAR KABUL EDİLMİYOR
Marmaris'ten Dalyan'a 6 ay boyunca 450 kişilik teknesiyle turist götüren Şükrü Turhan önemli açıklamalarda bulundu. Turhan, “İztuzu bir halk plajı, ören yeri değil. Bizden yıllardır giriş ücreti talep ediyorlar. Plajı MUÇEV işletmeye başlayınca bizden kişi başına 3 TL giriş ücreti almaya başladılar. Ne kadar itiraz ettiysek kabul ettiremedik” dedi.
Kaynak: Sözcü
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