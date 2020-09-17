Plajda Avrupa Şampiyonası başladı

17 Eylül 2020 Perşembe, 14:59

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nun düzenlediği U18 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda grup maçlar başladı. Selçuk'taki Pamucak Plajı'nda düzenlenen organizasyonda kesin kayıtların ardından kadınlarda 21 ülkeden 58 sporcu, erkeklerde de 24 ülkeden 70 sporcu madalya mücadelesi için ter döküyor. İlk gün 32'si kadınlarda olmak üzere toplam 64 karşılaşma yapıldı. Hem kadınlar, hem de erkeklerde takımların 8'erli gruplarda yer aldığı şampiyonada ilk 3 gün eleme ve çeyrek final maçları oynanacak.

Yarı final ve final maçları 20 Eylül Pazar günü yapılacak. Pandemi kuralları nedeniyle seyircisiz oynanan turnuvada pazar günkü final maçları İzmirtube'den canlı yayınlanacak. Şampiyonada koronavirüs pandemisi nedeniyle alana giren herkesin ateşi ölçülüyor, maske ve eldiven dağıtılıyor. Her maçtan sonra toplar, hakem masası ve sandalyeler dezenfekte ediliyor. Sporcular dahil olmak üzere alanındaki herkes maske takıyor.



