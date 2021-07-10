Plajda Türk ekipleri elendi
U20 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda Türk takımı kalmadı.
İzmir'de düzenlenen U20 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda Türk takımı kalmadı.
İnciraltı Plaj Voleybolu Merkezi'nde erkeklerde üç, kadınlarda iki takımla katıldığımız şampiyonada ilk turu geçen tek Türk takımı olan Batuhan Kuru-Necmi Ayberk Güllük, Estonya'dan Meius Rasmus-Erik Kaur Kais ikilisine 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Kupaların sahiplerini yarın bulacağı organizasyonda günün sonunda hem kadınlar hem erkeklerde son dörde kalacak takımlar belli olacak.
Video Haberler
- Doktor ile başhekim yardımcısı yumruk yumruğa kavga etti
- Araçlarla akın ediyorlar.... Yollar ana baba günü
- 'Türkiye'de bir ilk' diyerek paylaştı
- Antalya'da kaydedildi! Görenleri şaşkına çevirdi
- Canlı yayında çarpıcı anketi açıkladı
- Soylu'ya ilişkin canlı yayında çarpıcı iddia!
- Çok konuşulacak Bahçeli videosu
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Erdoğan talimat verdi: Ayaklarına gidin
- İstanbul’un göbeğinde kadına şiddet anları kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Oyuncu Aygün Aydın cezaevine girdi
- Sağlık Bakanlığı'ndan Sinovac kararı!
- Kazanan taraf 'Soylu cephesi'
- Canlı yayında çarpıcı anketi açıkladı
- Kuran kursunda kuşkulu olay
- İşini yapanın peşini bırakmıyorlar!
- Erdoğan'a 'Özlem Türeci' tepkisi
- Endişelendiren 'Delta' uyarısı
- 'Delta Plus' varyantı paniği
- AKP'nin seçim planını açıkladı