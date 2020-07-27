Play-Off finali Ankara'da

TFF 1. Lig Play-Off'da Adana Demirspor Fatih Karagümrük finali Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak.

cumhuriyet.com.tr
27 Temmuz 2020 Pazartesi, 12:09
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TFF 1. Lig Play-Off'da finale yükselen Adana Demirspor Fatih Karagümrük maçının yeri ve saati belli oldu.

Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği final müsabakası, Ankara Eryaman Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak.


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