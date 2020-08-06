PM Üyesi Aylin Nazlıaka, CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı’na adaylığını açıklayacak
CHP Parti Meclisi Üyesi ve 24, 25, 26. Dönem Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, yarın (6 Ağustos 2020 Perşembe) saat 16.00'da CHP Genel Merkezi'nde düzenleyeceği basın toplantısı ile Kadın Kolları Genel Başkanlığı'na adaylığını duyuracak.
CHP’nin “Hedef iktidar” parolasıyla gerçekleştirdiği 37. Olağan Kurultayı'nda PM’ye seçilen Nazlıaka, iktidara giden yolda kadınlarla birlikte yürümek ve CHP’yi kadın mücadelesinin öncüsü yapmak için aday olduğunu açıkladı. Türkiye’nin birçok ilinden kadın kolları başkanlarıyla birlikte Kadın Kolları Genel Başkanlığı adaylığını açıklamaya hazırlanan Nazlıaka, İstanbul Sözleşmesi'nin tartışıldığı, kadına şiddetin artarak devam ettiği bugünlerde kadınların seslerinin daha çok duyulması ve siyasette kadınlara daha fazla alan açılması için mücadele vereceğini kaydetti.
Kadın kollarıyla yapacakları çalışmaların yalnızca parti içinde sınırlı kalmayacağını vurgulayan Nazlıaka "CHP Kadın Kolları, kadınların mücadelelerinde daha aktif ve öncü bir rol oynayacak. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağımız bu iktidar yolunun öncüsü ve lokomotifi kadın örgütlerimiz olacak. Kadınların mücadelesine güç verip onlardan güç alacağız" dedi.
Basın Toplantısı
Tarih: 6 Ağustos 2020, Perşembe
Saat: 16.00
Yer: CHP Genel Merkezi
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