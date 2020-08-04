PM’nin netleşmesiyle CHP’de kulisler MYK konusunda bayram boyu hareketliydi

04 Ağustos 2020 Salı, 06:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerel seçimlerde partiyi başarıya götüren ve kurultayda da delegeden destek alan mevcut MYK’nin büyük çoğunluğu ile devam edeceği belirtiliyor. Başarıda büyük paya sahip olanlar arasında yer alan Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un konumunu koruması bekleniyor.

MYK’de kalması beklenen isimler şöyle: Kurultayda delegeden en yüksek oyu alan Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı, Onursal Adıgüzel, Muharrem Erkek, Bülent Kuşoğlu, Orhan Sarıbal, Veli Ağbaba, Gamze Akkuş İlgezdi ve Yunus Emre. MYK’ye katılacak isimler arasında ittifaklar nedeniyle Balıkesir Belediyesi başkan adaylığı gerçekleşmeyen Ahmet Akın’a kesin gözüyle bakılıyor. Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır’ın da adı Akdeniz’i temsilen yeni MYK için konuşuluyor.

Kurultayda 3 büyükşehirden de yüksek oy alan gazeteci kökenli Kahramanmaraş milletvekili Ali Öztunç’un adı basınla ilişkiler ve kurumsal iletişim için geçiyor. Aynı görev için Erdoğan Toprak da konuşulan isimler arasında yer alıyor. Genel sekreterlik için ise Bülent Tezcan’ın adı öne çıkıyor.

Yeni oluşacak MYK’de kadın sayısının da artması bekleniyor. MYK’ye girmesi beklenen isimler arasında Selin Sayek Böke, Yaşar Seyman ve Bilim Kurulu’ndan listede olan Aylin Yaman yer alıyor.

Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde yer alan söz konusu isimlerin yanı sıra listeyi delerek PM’ye giren sürpriz bir ismi de MYK’ye taşıyabileceği belirtiliyor.

DELEGE POZİTİF ÇIKTI

Öte yandan CHP’nin 37. olağan kurultayına da katılan İstanbul delegesi Aydın Yıldırım’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve karantinaya alındığı açıklandı. Eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Durumu iyi. Herhangi bir belirti görmediğini anlattı” dedi.