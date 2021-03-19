Podolski 83 gün sonra golle tanıştı
Antalyaspor'un 35 yaşındaki Alman oyuncusu Lukas Podolski, 83 gün sonra golle tanıştı. Deneyimli oyuncu Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde takımının ilk golünü atarken, 16 hafta sonra da ilk 11'de sahaya çıktı.
Fraport TAV Antalyaspor'un 35 yaşındaki Alman oyuncusu Lukas Podolski, 83 gün sonra golle tanıştı. Deneyimli oyuncu Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde takımının ilk golünü atarken, 16 hafta sonra da ilk 11'de sahaya çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Aytemiz Alanyaspor'u Lukas Podolski ve Hakan Özmert'in attığı gollerle 2-0 mağlup ederek finale çıkan Antalyaspor'da büyük sevinç yaşanıyor. Kırmızı beyazlı takım 55 yıllık tarihinde ikinci kez finale çıkarken, 35 yaşındaki yıldız oyuncusu Podolski ise 83 gün sonra gol mutluluğu yaşadı. Deneyimli oyuncu en son, Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında oynanan ve kırmızı beyazlıların 2-1 kaybettiği Çaykur Rizespor maçında gol sevinci yaşamıştı. Podolski bu sezon kırmızı beyazlı formayla toplamda 26 maça çıkma başarısı elde ederken, 1287 dakika sahada kaldı. Podolski, 26 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
16 HAFTA SONRA 11'DE
Akdeniz ekibinin başarılı oyuncusu Podolski, 16 hafta sonra teknik direktör Ersun Yanal tarafından ilk 11'de sahaya çıktı. Podolski, Süper Lig'de 6-0 kaybedilen Atakaş Hatayspor maçında sahaya ilk 11'de çıktıktan sonra oynanan maçlarda ya sakatlığından dolayı kadroda bulunmadı ya da oyuna sonradan dahil oldu. Tecrübeli forvet oyuncusu, Antalyaspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı Pendikspor, Boluspor, Sivasspor maçlarında oyuna sonradan dahil oldu. Alman oyuncu, Bursaspor maçını sakatlığından dolayı kaçırırken, Aytemiz Alanyaspor maçında ise kupada oynanan maçlar içerisinde ilk kez 11'de sahada yer buldu.
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