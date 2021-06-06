Podolski'ye TFF 1. Lig takımından teklif
Boluspor, Antalyaspor'la yollarını ayıran ve bir dönem Galatasaray'da forma giyen Alman yıldız Luklas Podolski'ye transfer teklifi yaptı.
TFF 1. Lig'de yeni sezonda hedefi Süper Lig olan Beypiliç Boluspor teknik direktör Reha Erginer ile 'devam' dedi ve Erginer ile 1+3 yıllık sözleşme imzaladı.
Transferde düğmeye basan Boluspor yönetimi ses getirecek bir hamle için kolları sıvadı ve Süper Lig'in yıldız golcüsünü listesine ekledi.
Boluspor, Antalyaspor'la yollarını ayıran ve bir dönem Galatasaray'da forma giyen Alman yıldız Luklas Podolski'ye transfer teklifi yaptı.
Boluspor, Lukas Podolski'ye 1+1 yıllık sözleşme önerdi. Podolski'ye 1. Lig için yıllık 600 bin Avro teklif eden kırmızı beyazlılar, Süper Lig'e yükselmesi halinde ise Alman yıldıza 1.2 milyon Avro teklif yaptı.
Kaynak: AJansspor
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