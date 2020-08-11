Poirot’nun küçük, gri hücreleri iş başında!

11 Ağustos 2020 Salı, 23:43

Agatha Christie’nin ölümsüz kahramanlarından dedektif Hercule Poirot, dünyanın en iyi dedektifi olmasıyla övünür ve bunu sık sık yenilemekten büyük zevk duyar. Yıllar öncesine dönüp ona profesyonel meslek yaşamında haklı bir ün kazandıran on sekiz davanın tekrar izini sürmek büyüleyici bir deneyim olacaktır.

Mesleğinin ilk yıllarında en akıl almaz ve esrarengiz olayları hemen çözümlemesiyle gurur duyduğu aşikârdır.

Yakın dostu Yüzbaşı Hasting’in anlatımıyla hırsızlıktan soyguna, adam kaçırmadan cinayete dek uzanan bu on sekiz olay, bizlere Poirot’nun ünlü “küçük gri hücrelerinin” ne denli güçlü olduklarını gösteriyor.

Poirot’nun İlk Davaları / Agatha Christie / Çeviren: Çiğdem Öztekin / Altın Kitaplar / 320 s.