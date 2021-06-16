Polis 3 aydır nöbetteydi, kazı başladı
Van'ın Şabaniye Mahallesi'nde definecilerin kaçak kazı yaptığı ve yaklaşık 3 aydır polisin nöbet tuttuğu bölgede, Van Müze Müdürlüğü tarafından sondaj kazı çalışması başlatıldı. Ortaya çıkan verilerin Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna rapor halinde sunulacağı, ardından bölge ile ilgili karar alınacağı belirtildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 3 ay önce Şabaniye Mahallesi'ndeki tarihi mezarlık olduğu tahmin edilen bir alanda, kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen polis, belirlenen alanda yaptığı incelemede definecilerin hemen evlerinin yanı başında bulunan alanda tünel kazıp, kaçak kazı yaptığını tespit etti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Defineciler hakkında soruşturma başlatılırken, polis zırhlı araçlarla geldiği bölgede nöbet tutmaya başladı. Polisin bölgedeki nöbeti sürerken, Van Müze Müdürlüğüne bağlı ekipler Edremit Belediye Başkanlığı'nın da desteği ile bölgede inceleme yaptı.
KAZI BAŞLADI
Ekipler, tümsek halinde bulunan, definecilerin kazdığı bölgede sondaj kazı çalışması başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışma ile alanla ilgi ortaya çıkan veriler sonucunda Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna rapor halinde sunulacak ve ardından bölge ile ilgili karar alınacak.
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