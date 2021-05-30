Kanalizasyon kazısında 'Apollon' olduğu düşünülen heykel bulundu
Afyonkarahisar’daki Sinanpaşa Höyüğü’nün güneybatısında yapılan kanalizasyon çalışması sırasında biri heykel iki tarihi eser bulundu. İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, heykelin Apollon olduğunun düşünüldüğünü söyledi.
Sinanpaşa Belediyesi’nin ilçedeki Sinanpaşa Höyüğü’nün güneybatısında dün yaptığı kanalizasyon çalışmasında iş makinesiyle açılan yerde iki parça tarihi eser bulundu. Çalışma hemen durdurularak Kaymakamlık, emniyet ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bilgi verildi.
Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü uzmanları alanda inceleme yaptı. Müze Müdürlüğü uzmanlarının yaptığı incelemede alanın Roma ve Doğu Roma dönemlerine ait arkeolojik yerleşim alanı olduğu tespit edildi. Bulunan parçalar incelenmek üzere Müze Müdürlüğü’ne taşındı.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, “Söz konusu alanın tesciline ilişkin dosya hazırlanarak Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilecektir. Kanalizasyon çalışması kurul kararı alınıncaya kadarki süreçte durduruldu. Konuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı ile valilik makamı bilgilendirildi” dedi.
Heykelle ilgili bilgi veren Mehmet Tanır, şunları söyledi:
- Heykel yaklaşık 1 metre uzunluğunda olup baş ve diz altından eksik olduğu görüldü. Söz konusu kırıklar eski olup parçaları bulunamamıştır. İlk verilere göre Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen heykelin Apollon olduğu düşünülüyor. İlimizin medeniyetlerin beşiğidir. O medeniyetin izleri yani sosyal yaşantısı, ekonomisi ve kültürü bir tarihsel yapı, bir heykel, kap, gündelik hayatta kullanılan iş aleti olarak ortaya çıkmaktadır.
- Tarihi mekanlarda Cumhurbaşkanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı izinli kazılar yapılarak ortaya çıkardığımız gibi vatandaşımız, resmi kurumları çalışma yaparken de ortaya çıkabilmektedir. Sinanpaşa’da ortaya çıkan heykel de bu şekilde ortaya çıkmıştır. Heykel yapılan işlemlerden sonra müze seksiyona kazandırılacaktır.
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