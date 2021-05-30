Kanalizasyon kazısında 'Apollon' olduğu düşünülen heykel bulundu

30 Mayıs 2021 Pazar, 17:36

Sinanpaşa Belediyesi’nin ilçedeki Sinanpaşa Höyüğü’nün güneybatısında dün yaptığı kanalizasyon çalışmasında iş makinesiyle açılan yerde iki parça tarihi eser bulundu. Çalışma hemen durdurularak Kaymakamlık, emniyet ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bilgi verildi.

Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü uzmanları alanda inceleme yaptı. Müze Müdürlüğü uzmanlarının yaptığı incelemede alanın Roma ve Doğu Roma dönemlerine ait arkeolojik yerleşim alanı olduğu tespit edildi. Bulunan parçalar incelenmek üzere Müze Müdürlüğü’ne taşındı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, “Söz konusu alanın tesciline ilişkin dosya hazırlanarak Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilecektir. Kanalizasyon çalışması kurul kararı alınıncaya kadarki süreçte durduruldu. Konuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı ile valilik makamı bilgilendirildi” dedi.

Heykelle ilgili bilgi veren Mehmet Tanır, şunları söyledi: