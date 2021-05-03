Şanlıurfa'da kaçak kazı sırasında ortaya çıktı

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 11:26

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda bir grubun uzun süredir Kışla Mahallesi'nde izinsiz kazı yaptığını belirleyen ekipler, şüphelileri takibe aldı.

Düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan zanlıların toprak altındaki 400 metrekarelik tarihi yapıyı gün yüzüne çıkardıkları belirlendi.

ROMA DÖNEMİNE AİT



Alanda gerçekleştirilen incelemede yapının Roma dönemine ait olduğu, esir alınan tutsakların konulduğu ve çok sayıda zindan odasından oluştuğu tespit edildi. Alanda yapılan aramada Roma dönemine ait kılıç, gümüş haç, tas, zincir, 2 alan arama cihazı ile kazma ve kürek ele geçirildi.