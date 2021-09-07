Polis memuru evinde ölü bulundu
Muğla’nın Ortaca ilçesinde polis memuru, başından silahla vurulmuş halde bulundu. Polisin intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Muğla'nın Ortaca ilçesi Atatürk Mahallesi’nde oturan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru 52 yaşındaki Ramazan Kaçar, başından silahla vurulmuş halde bulundu
Akşam saatlerinde eve gelen eşi, Kaçar’ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Durumun 112 Acil Servis ekiplerine bildirilmesi üzerine eve gelen ekipler, polis memurunun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Başından silahla vurulmuş vaziyette bulunan Kaçar’ın intihar etmiş olabileceği belirtildi. Ramazan Kaçar’ın ölüsü Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Evli ve 2 çocuk babası olan Kaçar'ın aslen Denizlili olduğu öğrenildi.
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