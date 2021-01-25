Polis, Uğur Mumcu için yürümek isteyenleri engellemek istedi

25 Ocak 2021 Pazartesi, 17:50

Gazetemiz yazarı Uğur Mumcu, katledilmesinin 28. yılında Bursa'da da unutulmadı. Uğur Mumcu anması için Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi tarafından yapılmak istenen yürüyüşe polis engel olmak istedi.

Anmaya CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, gazeteciler ve çok sayıda Bursalı katıldı.

Evrensel'in haberine göre, Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi’nin çağrısıyla bir araya gelen gazeteciler ve Bursalılar Setbaşı’nda bulunan Halk kütüphanesi önünde basın açıklaması yaptıktan sonra Atatürk heykeline çelenk bırakmak için yürümek istedi fakat polis yürüyüşe engel olmaya çalıştı.

"FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLERİN OLDUĞU BİR DÜZENE DEMOKRASİ DENİLEMEZ"

Halk kütüphanesi önünde açıklamayı okuyan Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şube Başkanı Rabia Deniz, “Derneğimizin üyesi, Gazeteci Yazar Uğur Mumcu’nun katledilişinin 28. yılında yine bir aradayız. Devrimcilerin faili mechul cinayetlere kurban gittiği bir düzene demokrasi denilemez diyoruz. Yolsuzlukların sarmaladığı bir düzene Anayasa düzeni denilemez diyoruz. Halkını insan gibi yaşatmayan devlet, ne millidir, ne demokratik, ne de sosyal devlettir. Sadece bir sömürünün adı ve aracıdır diyoruz. Ahmet Taner Kışlalı’dan Bahriye Üçok’a Çetin Emeç’ten Hrant Dink’e, Abdi İpekçi’den Metin Göktepe’ye… Katledilen aydınlarımızın hepsi bulundukları topluluklar içinde aydınlıkçı düşünceyi en korkusuz biçimde savunanlardı” dedi.

"En ön safta gidenler, bozuk düzenin kahpe kurşunlarına hedef olanlardı" diyen Deniz, “Uğur Mumcu’nun da söylediği gibi, ‘Baskıya boyun eğmeyen, gelen geçen yönetimlere maşalık etmeyen, içinde insanlık onurunu bir değişilmez hazine gibi saklayan insanlardır çağlarına ve toplumlarına yakışanlar.’ Bir kişiye yapılan haksızlığı yüreğimizde duyuyoruz bütün ağırlığınca. Bu sorumluluk bilinci kurulmamışsa her yeni haksızlık bir 'Kader' gibi benimsenir bütün toplumda. Bunları birer birer saptayıp toplumun önünde haykırmak gerekiyor. Haykırıyoruz. Uğur Mumcu ve yitirdiğimiz aydınlarımızın bu inadı, azmi ve kararlılığı, ölümlerinden sonra da, onların izinden giden meslektaşları eliyle sürüyor, sürecek” diye konuştu