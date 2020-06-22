Polisin uyuşturucu kontrolü çatışma ve yağmaya dönüştü

22 Haziran 2020 Pazartesi, 13:44

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde bulunan Stuttgart'taki yerel Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre olaylar, polisin 17 yaşında bir kişinin uyuşturucu taşıyıp taşımadığını kontrol etmesinin ardından başladı.

Şehrin en büyük meydanı olan Schlossplatz'taki birçok kişi kontrolün başlamasından kısa bir süre sonra polisin üzerini aradığı adamın etrafında toplanıp polise taş ve şişe atmaya başladı.

Protestoculardan bazıları sopalarla polis arabalarının camlarını kırdı, dükkanları yağmaladı ve polise saldırdı. Alman yetkililer, "daha önce benzerini görmedikleri bu taşkınlık" karşısında şoke olduklarını ifade etti.

T24'ün yerel SWR kanalından aktardığı habere göre bir mücevher ve bir de telefon dükkanı tamamıyla soyuldu. Toplamda 9 mağazanın yağmalandığı ve 14'ünün de tahrip edildiği ifade edildi.

"İÇ SAVAŞ GİBİYDİ..."

Protestoların yatıştırılması 4 buçuk saat sürerken, Sosyal Demokrat Pati bölge milletvekili Sascha Binden, "iç savaş gibiydi" yorumunda bulundu.

Olaylar sebebiyle, yarısı Alman vatandaşı olan 24 kişi gözaltına alınırken, 19 polis memuru yaralandı. Stuttgart Emniyet Müdürü Franz Lutz, "Gördüklerim sonucunda dilimi yuttum. 46 yıldır görevdeyim, hiç böyle bir şey görmedim" diye konuştu.

Polis, eylemlere katılan kişilerin siyasi bir gerekçesi olmadığını ve "parti yapan gençler" olduklarını ifade etti.