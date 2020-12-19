Pompeo, siber saldırılarda Rusya’yı suçladı

19 Aralık 2020 Cumartesi, 12:47

ABD’de birçok devlet kurumuna gerçekleştirilen siber saldırıları ABD’nin gündemine oturdu. Pompeo, The Mark Levin Show'a verdiği röportajda, "ABD hükümet sistemlerine kod yerleştirmek için üçüncü taraf yazılımın kullanıldığına dair kayda değer bir çaba oldu. Bu önemli bir çabaydı ve bence şu anda bu eyleme Rusların dahil olduğunu açıkça söyleyebiliriz" dedi.

MİCROSOFT’TAN MÜŞTERİLERİNE BİLGİLENDİRME

Microsoft tarafından ise müşterilerini kötü amaçlı yazılımlar konusunda bilgilendirdi. Güvenlik uzmanları saldırganların kilit öneme sahip hükümet sistemlerine, elektrik enerjisi şebekelerine ve diğer tesislere sızdığını bildirdi.

Microsoft Başkanı Brad Smith tarafından yapılan paylaşımda, saldırılardan etkilenen müşterilerinin yaklaşık yüzde 80'inin ABD'de bulunduğunu belirtti. Bunun yanı sıra siber saldırılardan İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Belçika, Birleşik Krallık, Kanada, Meksika ve İspanya'daki müşterilerinin de etkilendiği aktarıldı.

Kaynak: Independent Türkçe