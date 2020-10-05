Pompeo'dan 'Trump' açıklaması: Tüm olasılıklara hazırız
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Başkan Donald Trump'ın sağlığı ile ilgili olarak, “Gerçekleşebilecek tüm olasılıklara tamamen hazırız” açıklamasını yaptı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, koronavirüse yakalanan ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan ABD Başkanı Donald Trump’ın sağlığı ile ilgili konuştu. Pompeo yaşanabilecek her türlü olasılığa hazır olunduğunu belirtti.
“HARİKA BİR RUH HALİ İÇİNDEYDİ”
Pompeo, Trump için "Morali harikaydı. Harika bir ruh hali içindeydi. Bana karşı her zaman olduğu gibi samimiydi ve harika bir sohbetti" ifadelerini kullandı.
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