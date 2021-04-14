Porto'yu eleyen Chelsea Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde
İngiliz ekibi Chelsea Porto'yu eleyerek Şapiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.
Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde Chelsea ile Porto, İspanya'da karşı karşıya geldi.
Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Porto, Mehdi Taremi'nin 90+3. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.
İlk maçı deplasmadan 2-0 kazanan Chelsea adını yarı finale yazdırırken Porto ise organizasyona veda etti.
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