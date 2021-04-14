Porto'yu eleyen Chelsea Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde

İngiliz ekibi Chelsea Porto'yu eleyerek Şapiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
14 Nisan 2021 Çarşamba, 07:33
Porto'yu eleyen Chelsea Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde
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Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde Chelsea ile Porto, İspanya'da karşı karşıya geldi.

Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Porto, Mehdi Taremi'nin 90+3. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

İlk maçı deplasmadan 2-0 kazanan Chelsea adını yarı finale yazdırırken Porto ise organizasyona veda etti.


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