Prada Cup’ta kurtarma çalışmaları başladı

18 Ocak 2021 Pazartesi, 09:27

Prada Cup’ın üçüncü gününde alabora olan American Magic takımının teknesi Patriot için kurtarma çalışmaları başlatılırken tüm ekibin durumunun iyi olduğu açıklandı.

Yeni Zelanda’nın Auckland şehrinde düzenlenen Prada Cup’ın üçüncü gününde bir kaza yaşandı. American Magic takımının teknesi Patriot, günün ikinci ve son yarışı esnasında rüzgârın etkisiyle alabora oldu. Telegraph’ta yer alan haberde, teknenin büyük bir bölümünün hasar gördüğü ve su aldığı belirtildi. Mürettebatın tamamının kurtarıldığı ifade edilirken tekneyi kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Yarış organizatörleri yaptıkları açıklamada, teknenin rüzgârın etkisiyle büyük bir hasar aldığını ve gövdede delikler oluştuğunu açıkladı. American Magic ekibi yaptığı açıklamada, ‘’ AC75 Patriot teknesi stabilize edildi ve kıyıya çekilmeye çalışılıyor. Bize yardım için gelen rakiplerimize ve yetkililere teşekkürlerimizi sunuyoruz. ‘’ ifadelerini kullandı.

America’s Cup World Series’in ayaklarından olan Prada Cup’ta American Magic serideki ilk galibiyeti için mücadele ediyordu ve yarışta liderlik koltuğunda oturuyordu.