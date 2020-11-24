Premier Lig’de seyirciye dönüş
İngiliz hükümeti, yaptığı açıklamada 2 Aralık’ta bitecek ulusal karantinanın ardından Premier Lig’de taraftarların stadyumlara dönebileceğini açıkladı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yaptığı basın toplantısında stadyumlara belirli koşullar altında seyirci alınabileceğini söyledi. İngiltere’de bölgelerdeki enfeksiyon oranını göstermek için kullanılan Tier sistemine göre taraftarların stadyumlara alınacağı belirtildi. Açıklamaya göre, enfeksiyonun az olduğu bölgeleri belirten Tier 1 bölgelerinde 4.000 seyirci, Tier 2 bölgelerinde 2.000 seyirci alınırken Tier 3 bölgelerinde taraftarlar stadyuma gidemeyecek. Mevcut koronavirüs tablosuna göre Brighton ve Southampton 4 bin seyirci alabilecek iki takım olurken Manchester City, Manchester United ve Liverpool seyircisiz oynamaya devam edecek. Londra, Tier 2 bölgesinde yer aldığı için Chelsea, Arsenal ve Tottenham 2 bin kişi stadyuma alabilecek.
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