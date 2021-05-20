Premier Lig'de yılın futbolcusu Ruben Dias

Profesyonel Futbol Yazarları Derneği, Ruben Dias'ı İngiltere Premier Lig'de yılın futbolcusu seçildi.

cumhuriyet.com.tr
20 Mayıs 2021 Perşembe, 12:57
Premier Lig'de yılın futbolcusu Ruben Dias
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İngiltere'de şampiyonluğa ulaşan Manchester City'nin Portekizli yıldızı Ruben Dias, yılın futbolcusu seçildi. 

Sezon başı Benfica'dan 68 milyon Avro bonservis bedeliyle İngiliz devine katılan 24 yaşındaki yıldız stoper bu sezon City formasıyla 51 maça çıktı. 

Takımıyla beraber Şampiyonlar Ligi finaline çıkaran Ruben Dias, bu sezonki performansıyla alkış topladı. 


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