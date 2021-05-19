Milli sporcular, U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda başarılı sonuçlar alıyor
U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Ayşegül Özbege yarı finale çıkarken, Erhan Yaylacı ve Anıl Berkan Kılıçsallayan altın madalya için mindere çıkacak.
Makedonya’nın başkenti Üsküp’te devam eden U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kadınlarda Ayşegül Özbege çeyrek finalde Sırp rakibi Andela Prijovic’i (8-1) yenerek yarı finale yükseldi. Milli güreşçi yarı finalde Rumen rakibi Diana Elena Vlasceanu ile karşılaşacak.
50 kiloda Aynur Erge ilk turda Avrupa şampiyonu Rus Maria Tiumerekova’ya (7-0) yenildi. Rus güreşçi finale yükseldiği takdirde milli güreşçi repesajda Finlandiyalı Taru Marketta ile kozlarını paylaşacak. 55 kiloda Esra Pul ilk turda Ukraynalı Khrystyna Demko’ya (7-1) yenildi. Ukraynalı finale yükselirse Pul, direkt bronz madalya için Rumen rakibi Beatrice Ferent ile mücadele edecek. 59 kiloda Elvira Kamaloğlu ilk turda Alman rakibi Anna Nuernberger’e (3-0) mağlup oldu. 68 kiloda Nesrin Baş çeyrek finalde Ukraynalı Oksana Chudyk’a çekişmeli bir mücadele sonunda (5-3) yenildi. Ukraynalı finale yükseldiği takdirde Baş, repesajda Romen Adina ile karşılaşacak.
ERHAN YAYLACI VE ANIL BERKAN KILIÇSALLAYAN FİNALDE
74 kiloda İsa Demir Avusturyalı Simon Marchl’i (8-0) yendi. 86 kiloda Emre Çiftçi repesajda Avrupa ikincisi Macar Patrik Szurovszki’i zorlu geçen maçta (2-1) yendi. Finallerde ayrıca bronz madalya için 61 kiloda Emrah Ormanoğlu, Ukraynalı Artem Kryvenko ile mücadele edecek.
Altın madalya maçında 92 kiloda Erhan Yaylacı, Azerbaycanlı Osman Nurmagemdova ile 125 kiloda Anıl Berkan Kılıçsallayan, Rus Atsamaz Tebloev ile madalya için karşılaşacak. Yarı finaller saat 18.00’de, finaller ise 19.00’da başlayacak.
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