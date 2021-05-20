Sivasspor’da 17 oyuncunun sözleşmesi sürüyor
Sivasspor’un 2020-2021 sezonunda Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdiği kadroda yer alan profesyonel futbolcudan 17’sinin sözleşmeleri devam ediyor
Sezonu 65 puanla 5. sırada tamamlayan Sivasspor’da, 17 futbolcunun sözleşmesi devam ediyor.
Sivasspor’un 2020-2021 sezonunda Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdiği kadroda yer alan profesyonel futbolcudan 17’sinin sözleşmeleri devam ediyor. 1 oyuncunun 2025’e, 5 futbolcunun da 2024’e kadar kontratı bulunuyor. Kırmızı-beyazlı takımda 8 futbolcunun sözleşmesi ise 31 Mayıs 2021’de sona erecek. Sivas temsilcisinin bu sezon gözde oyuncusu Fildişi Sahilli Max Gradel’in de sözleşmesi 2022 sezonunda bitecek.
Sivasspor’da sözleşmesi devam eden oyuncular şunlar:
Ahmet Oğuz - 31 Mayıs 2022
Fayçal Fajr - 31 Mayıs 2022
Jorge Felix - 31 Mayıs 2022
Max Gradel - 31 Mayıs 2022
Muhammet Can Tuncer - 31 Mayıs 2022
Samba Camara - 31 Mayıs 2022
Aaron Appindangoye - 31 Mayıs 2023
Caner Osmanpaşa - 31 Mayıs 2023
Mustapha Yatabare - 31 Mayıs 2023
Kerem Atakan Kesgin - 31 Mayıs 2023
Uğur Çiftçi - 31 Mayıs 2023
Ali Şaşal Vural - 31 Mayıs 2024
Alaaddin Okumuş - 31 Mayıs 2024
Hakan Arslan - 31 Mayıs 2024
Muammer Yıldırım - 31 Mayıs 2024
Ziya Erdal - 31 Mayıs 2024
Erdoğan Yeşilyurt - 31 Mayıs 2025
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