Prens Charles 50 yıllık paltosunu giydi
İngiltere'nin en yaşlı prensi olma unvanını taşıyan Charles’ın 50 yıl önce giydiği paltoyu kullanmaya devam etmesi, sosyal medyada gündem oldu.
Gönderiye yorumda bulunan vatandaşlar, Charles’ın kraliyet ailesine mensup olmasına rağmen hala aynı paltoyu giyiyor olmasının, İngilizlerin ekonomik anlamdaki tutumu hakkında önemli bilgiler içerdiğini belirtti.
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