Prens Harry-Meghan Markle çifti İngiltere Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerine geri dönmeyecek

19 Şubat 2021 Cuma, 15:53

Getty Images Çift geçen yıl görevlerini bırakarak Kanada'ya taşınmıştı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın bir süre önce bıraktıklarını duyurdukları Kraliyet Ailesi'ndeki kamusal görevlerine geri dönmeyecekleri açıklandı.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklama göre, Prens Harry ve Meghan Markle daha önce verilmiş olan onursal askeri ünvanları iade edecekler. Kraliyet Ailesi'nin ayrıcalıklarından da faydalanamayacaklar.

Dük ve Düşes geçen yılın Ocak ayında "üst düzey" Kraliyet ailesi üyesi olmak istemediklerini ve mali olarak bağımsız olabilmek için çalışacaklarını açıklamışlardı.

Prens Harry ve Meghan Markle, Kraliyet Ailesi'nin üyesi olarak kendilerine daha önce temsil görevi verilmiş kurumları destekleyeceklerini söylemişlerdi.

Geçen yıl Mart ayında görevlerinden resmen çekilerek Kanada'ya taşınan çiftin planlarının 12 ay sonra gözden geçirileceği de bildirilmişti.

Çift birkaç hafta önce ikinci çocuklarını beklediklerini açıklamıştı.