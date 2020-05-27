Prens Harry, Prens Charles'tan yardım istedi

27 Mayıs 2020 Çarşamba, 10:59

İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerini bıraktıktan sonra bebekleri Archie'yi de alarak Los Angeles'a taşınan ve yeni hayatlarına başlayan Prens Harry ile Meghan Markle’ın, hem güvenlik masfarlarını hem de Fragmore Kır Evi’nin tadilatını karşılamak için Prens Charles’tan finansal olarak yardım istemek zorunda kaldığı önü sürüldü.

Çifte yakın bir kaynağın aktardığına göre, Prens Harry son ana kadar devletin sağladığı güvenlikten yararlanmaya devam edebileceğini düşünüyordu. Ancak dengelerin değişmesi sonrası Harry, yıllık 4 milyon sterlini (yaklaşık 33 milyon TL) bulduğu tahmin edilen güvenlik masrafı için babası Prens Charles’tan finansal destek istemek zorunda kaldı.

Harry ve Meghan çiftinin artık Fragmore Kır Evi için de aylık taksit ödeyeceği belirtildi. Bu miktar içinde hem tadilat masraflarının hem de kiranın yer alacağı aktarıldı.

Harry ve Meghan çiftinin artık Fragmore Kır Evi için de aylık taksit ödeyeceği belirtildi. Bu miktar içinde hem tadilat masraflarının hem de kiranın yer alacağı aktarıldı.