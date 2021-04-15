Prens Philip’in cenaze töreni öncesi üniforma krizi ortaya çıktı

15 Nisan 2021 Perşembe, 13:11

Prens Philip'in cenazesinin cumartesi günü kaldırılma hazırlıkları sürerken kraliyet ailesi içindeki anlaşmazlıklar üniforma krizine yol açtı. İngiliz medyasında yer alan haberlerde, kraliyetteki üst düzey görevlerinden ayrılan Sussex Dükü Prens Harry’nin, aynı zamanda unvanlarından da feragat etmesi nedeniyle cenaze törenine üniforma ile katılamayacak olmasının gerilime neden olduğu belirtildi.

Prens Andrew’un babasının cenazesine askeri üniforma ile katılmak istediği fakat bu durumun adının skandallara karışması nedeniyle kraliyet ailesi içinde hoş karşılanmadığı da öne sürüldü.

KRALİÇE DEVREYE GİRDİ

Haberlerde ayrıca, İngiltere Kraliçesi’nin, oğlu Prens Andrew ve torunu Prens Harry’nin törende askeri üniforma giyip giyemeyeceği konusundaki sorunu çözmek için devreye girdiği de aktarıldı.

Buckingham Sarayı’ndan söz konusu iddialara ilişkin herhangi bir açıklamada gelmezken, haberlerde 94 yaşındaki Kraliçe’nin herhangi bir utançtan kaçınmak amacıyla cenazede hiçbir aile üyesinin üniforma giymemesine karar verdiği öne sürüldü.

Kraliçe’nin kararı doğrultusunda kraliyet ailesinin erkek üyelerinin cenazeye takım elbise ile katılmaları bekleniyor.

ORDUDA SADECE ANDREW VE HARRY GÖREV YAPTI

İngiliz medyasında yer alan iddialara göre, Harry ve Andrew aktif olarak orduda görev yapmış tek aile üyeleri olmaları da tartışmayı alevlendirdi.

Prens Andrew 1982 yılında Falkland Adaları ihtilafında, Prens Harry ise Batılı güçlerin işgal ettiği Afganistan'da aktif olarak görev yapmıştı.

Büyükbabasının cenaze törenine Meghan Markle ile evlenirken giydiği üniforma ile katılmak isteyen Prens Harry’nin, kraliyet unvanlarından feragat ettiği için törene üniforması ile katılamayacağının söylendiği ve Afganistan'da iki dönem görev yapan Prens’in bu karar nedeniyle öfkelendiği de iddia ediliyor.