Prens Harry karantina kuralına uymadan Prens Philip'in cenazesine katılacak

13 Nisan 2021 Salı, 10:55

Kraliyet’ten ayrılma kararlarının ardından karısı Meghan Markle ve oğlu Archie ile birlikte ABD’ye taşınan Prens Harry, 99 yaşında hayatını kaybeden dedesi Prens Philip’in cenazesi için 10 Nisan’da İngiltere’ye döndü.Cuma günü (9 Nisan) hayatını kaybeden Prens Philip’in cenaze töreni 17 Nisan Cumartesi günü yapılacak. Kraliyet ailesinden ayrılmasının ardından ilk kez ülkesine dönen Harry, cenaze törenine katılmak için karantinaya uymayacağı belirtiliyor.

Buckingam Sarayı’nın belirttiğine göre Prens Harry, ikinci çocuğuna hamile olan eşi Meghan Markle’ın doktor tavsiyesi üzerine İngiltere'ye tek başına döndü. İngiliz basını tarafından yapılan açıklamada Prens Harry’nin karantina sürecini Meghan Markle’la yaşadıkları eski evleri Frogmore Kır Evi’nde geçiriyor.. Ancak Harry’nin 10 günlük karantinaya uymadan dedesi Philip’in cenazesine katılmasına izin veriliyor.

BU AYRICALIK NEDEN?

Ülkeye giriş yapan herkese uygulanan 10 günlük karantina kuralı Prens Harry için geçerli değil. Buckingham Sarayı, Edinburgh Dükü Prens Philip’in Windsor Kalesi’nde yapılacak cenaze törenine Prens Harry’nin de katılacağını açıkladı.

İngiliz hükümeti, karantina istisnası olarak aile üyesinin ya da bir arkadaşın cenazesine katılmaya izin veriyor. Bu istisnai durumda, cenaze sonrasında kişisel izolasyonun sürdürülmesi isteniyor. Buna istinaden Prens Harry izolasyon süresini tamamlamadan Prens Philip’in cenaze törenine katılabilecek.