Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı

20 Haziran 2020 Cumartesi, 13:09

Koronavirüste kritik tarih belli oldu. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, NTV'de katıldığı canlı yayında koronavirüsle mücadeleye yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"Vaka sayısındaki artışa değinen Kara, özellikle bu aylarda yaşanabilecek artışa karşı da uyardı. İşte Ateş Kara'nın açıklamalarının öne çıkan başlıklar:

"DAHA BAŞARILI DURUMDAYIZ"

Koronavirüs ile mücadeleye başladığımız ilk dönemde bilgilerimiz kısıtlıydı. Tedaviler deniyorduk. Bugün farklı bir noktadayız. Tedavide daha başarılı durumdayız. O dönemde hastalarımız daha ağır durumda bize geliyordu.

Bugün hastaneye gelen hastalarımızın klinik bulgularının daha hafif olduğunu görüyoruz. Bunlar bizim avantajlarımız.

SON DÖNEMDE RAKAMLAR NEDEN ARTTI?

Bugüne kadar çok fazla deneyim kazandık. Hem ilaçların uygulanması hem de uygulama zamanı konusunda ciddi kazanımlar elde ettik.

Türkiye çok ciddi noktada rakamlarda düşüşü elde etmişti. Yeni rakamlarımıza baktığımızda da sanki biraz daha azalma var diyebiliyoruz. Önümüzdeki günlerde de biraz daha düşüş olması gerekiyor.

Türkiye 700'lü rakamlara gelmişti. Normal yaşama da girmemiz gerekiyordu. Arada başka kurallarda aksamalar yaşamamız rakamlarda kısmi artışa neden olmuş olabilir.

KASIM-ARALIK AYLARINA DİKKAT

Virüsün gidişatıyla ilgili Haziran ve Temmuz aylarındaki seyri iyi gözlememiz gerekiyor. Hem güney yarım kürede hem de kuzey yarım kürede bunu iyi gözlemlememiz gerekiyor.

Önümüzdeki Kasım ayında, Aralık ve Ocak ayında nasıl bir seyir izleyeceğini daha kesin bir şekilde ifade edebiliriz. Ama edindiğimiz izlenim, sanki Kasım ayında Aralık ayında bir miktar artış olabileceği yönünde.

Ama bu artış hastalığın ağırlığındaki artışla mı olacak yoksa biraz daha mevsimsel özellikleriyle beraber solunum yolu enfeksiyonlarıyla mı gelecek, bunu söylemek biraz daha zor gibi geliyor.

Ben biraz daha mevsimsel özellikleri çerçevesinde solunum yolu enfeksiyonları şeklinde geleceğini tahmin ediyorum. Bu biraz da benim öngörüm diyebiliriz"

Türkiye'de son 24 saatte 1214 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 185 bin 245, can kaybı 4 bin 905 oldu.