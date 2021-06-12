Prof. Dr. Aydın: Pazartesi vakalar artabilir

12 Haziran 2021 Cumartesi, 18:38

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayıları 6 binlerde seyrediyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Kemalettin Aydın, kümeleşmelere dikkat çekerek, uyarıda bulundu.

NTV'de yer alan göre kademeli normalleşme sürecinde artan hareketlilikle birlikte vakaların da artabileceğini söyleyen Prof. Dr. Kemalettin Aydın, şu ifadeleri kullandı.

"Tahmin ediyorum önümüzdeki pazartesi günü biraz daha düğünlerin sayısı, toplantıların sayısı, yemekli düğünler gibi açılımlar normalleşmeler olunca insan hareketliliği ve insan kümeleşmeleri artınca doğaldır ki hayatımızda var olan virüs bir miktar daha rakamları yükseltir. Ama bu yükseltmenin büyük bir dalga olarak hayatımızı yeniden güz dönemine kadar tedirgin edecek bir yükselme olacağını düşünmüyorum."

Doktor Aydın yükselişin korkutucu düzeyde olmayacağını düşündüğü belirterek "Olsa olsa 10 bin, 12 binler civarında bir yükselmeye kadar çıkabilir. Ama toplum da buna tedbirini alarak süreci yönetir. Tabi ki burada asıl olan konu, yüklü miktarda aşının Türkiye'ye geliyor olması. Aşının da hızlı bir şekilde aşağı yaş gruplarına doğru inmesi. Aşıya mutlaka gitmemiz lazım" diye konuştu.