Prof. Dr. Aydın: Sömestr tatilinden sonra okullar açılmalı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "Bana göre önümüzdeki günlerde kısıtlamaların kaldırılması, normalleşmeye doğru evrilmemiz gerekiyor. Okulların sömestr tatilinden sonraki dönemde açılması gerekiyor" dedi
Prof. Dr. Kemalettin Aydın, kısıtlamalarla beraber Türkiye'de koronavirüs salgınının önemli bir oranda kontrol edilebilir duruma geldiğini söyledi. Aydın, "Şu anda hastanelere başvurular önemli oranda düştü. Hastanelerimizde boş yataklarımız var. Yine yanı zamanda yoğun bakım ünitelerinde de boş yataklarımız söz konusu. Mesela Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuru sayısı bin olurken, bugün 200 başvuru oluyor. Ankara genelinde de yüzde 80 azaldı, rahatlama söz konusu" diye konuştu.
'DAHA BÜYÜK SALGIN OLMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'
Prof. Dr. Aydın, önümüzdeki günlerde kısıtlamaların kaldırılması, normalleşmeye doğru evrilmen olması gerektiğini kaydederek, "Başta güz döneminde yaptığımız gibi değil de, okulları açık tutabilecek dış kısıtlamalar devam etmeli yani okulları devam ettirmeliyiz. Bir ülkenin geleceği eğitim üzerine kurgulanacaksa, en son okullarla ilgili kısıtlamaları yapmalıyız. Geri kalanlarını ona göre planlamamız lazım. Yaklaşık 10 ay oldu; artık toplumda önemli bir oranda virüsle karşılaşmış ve savunma hücreleri olan insanlar oluşmaya başladı. Özellikle büyük metropollerde, kalabalık ortamlarda yaşayan ve çalışan ile hayatını böyle idam ettiren kesimlerde belirli bir oranda bağışıklık da oluştu. Bu oranı da hesaba katarsak, daha büyük salgınlar olmayacağını düşünüyorum. Önümüzde 14 Ocak gibi aşılanma çalışmalarının yapılmasını bekliyoruz. Aşının da başladığını hesaba katacak olursak, 15 Ocak'tan itibaren kısıtlamaların kaldırılması konuşulması, planlanmalıdır" dedi.
'SÖMESTR TATİLİNDEN SONRA AÇILABİLİR'
Prof. Dr. Aydın, önümüzdeki günlerde kısıtlamaların kaldırılması, normalleşmeye doğru evrilme olması gerektiğine dikkat çekerek, "Okulları açık tutabilecek dış kısıtlamalar devam etmeli, yani okulları devam ettirmeliyiz. Okulların sömestr tatilinden sonraki dönemde açılması gerekiyor. Sömestr tatilden sonra okulların açılmasını çok önemsiyorsak, toplumsal bir bilinç ile okulların açılabileceği diğer bütün faktörleri yerine getirmemiz lazım; yoksa kamusal bir uygulamayla bu çok zor. Okulların açılabilmesi ve çocuklarımızın eğitime devam edebilmesi için 1 aylık sürede 'ne yapmamız gerekiyor' herkes kendi kendine sormalı ve sohbet konumuz bu olmalıdır. Bunu sağlarsak, o zaman salgını kontrol etmiş olur, okullarımızı da açmış oluruz" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak için yakınlarına çağrı yaptı
- Türkeş’in oğlundan bu fotoğrafa büyük tepki
- Sabah'ın ortalığı karıştıracak Demirtaş haberi
- ‘Gözler yalan söylemez, sorunlar kapıda'
- Soylu'nun hediyesi sosyal medyada gündem oldu
- Muharrem İnce’den ‘istifa’ açıklaması
- Boğaziçi Üniversitesi'nde istifa
- İhlale para cezası iptal
- Davutoğlu'ndan öğrenci eylemlerine: Teröristleri ayırın
- Selahattin Demirtaş'tan Boğaziçili öğrencilere mesaj
Video Haberler
- Cezaya rağmen son ana kadar kumar oynamaya devam ettiler
- Polisi şaşırtan manzara
- Sloganlar karşısında Beyaz Tv muhabirinin zor anları
- Plakasında Maşallah yazan araçla 350 bin liralık gasp
- Esenler'de yaşlı kadını bıçaklayarak öldürdüler
- Üsküdar'da haç çıkarma töreni
- Çıray da 'Gezi' dedi: Provokasyonlara benziyor
- Tepkiler sonrası Milli Piyango hatasını kabul etti
- Adıyaman’da korkutan patlama
- Canlı yayında el sallayan Bulu’ya yuhalama
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak için yakınlarına çağrı yaptı
- Türkeş’in oğlundan bu fotoğrafa büyük tepki
- Sabah'ın ortalığı karıştıracak Demirtaş haberi
- ‘Gözler yalan söylemez, sorunlar kapıda'
- Soylu'nun hediyesi sosyal medyada gündem oldu
- Muharrem İnce’den ‘istifa’ açıklaması
- Boğaziçi Üniversitesi'nde istifa
- İhlale para cezası iptal
- Davutoğlu'ndan öğrenci eylemlerine: Teröristleri ayırın
- Selahattin Demirtaş'tan Boğaziçili öğrencilere mesaj