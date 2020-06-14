Prof. Dr. Demiralp: İkinci dalganın maliyeti çok yüksek olacak
Koç Üniversitesi Ekonomi Profesörü Prof. Dr. Selva Demiralp, riski fazla olan ikinci dalganın maliyetinin çok yüksek olacağını açıkladı. Demiralp, “Bugün gurur duyuyoruz, koronavirüsle mücadelede başarılı olduk diyoruz ama bunun da bir bedeli var” dedi.
Koç Üniversitesi-Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Ekonomik Araştırma Forumu Direktörü ve Koç Üniversitesi Ekonomi Profesörü Prof. Dr. Demiralp, “Türkiye bu işi iyi becerdi ve vaka sayılarını hızlı bir şekilde azaltabildi. Ama hiç erken rehavete kapılmamak gerekiyor.
Eğer tedbirlerimizi sürdürmezsek, sosyal izolasyon tedbirlerini… ‘Havalar da ısındı, hadi sokaklara çıkalım’ dersek ikinci dalga riski çok ciddi bir risk olarak karşımıza çıkıyor” diye konuştu.
Bilim Akademisi tarafından düzenlenen “Covid-19 Salgınının iktisadi Analizi” başlıklı webinar’da bir sunum yapan Prof. Demiralp, “Türkiye’de başarılı bir kısmi karantina uygulandı. Yayılma hızı düşük tutuldu. Bağışıklık kazanan insan çok az olduğu için ikinci bir dalga, ikinci bir tepe görme olasılığımız çok artıyor” dedi.
‘CANLANMA OLMAZ’
Sözcü’den Yusuf Demir’in haberine göre, ikinci dalganın ekonomik maliyetinin de çok yüksek olacağını vurgulayan Demiralp, “Çünkü vaka sayısındaki artışa paralel olarak tüketici güveni zayıf kalıyor.
Eğer televizyonda vaka sayılarının tekrar arttığını görürsek, insanlar tekrar korkma, saklanma moduna girecekler. Talep yine o düşük seviyelerine inecek. Talep normale dönmeyince ise iş yerleri açılsa bile üretimde arzu edilen canlanma gerçekleşmeyecek” diye konuştu.
“AŞI ÇIKANA KADAR TEDBİRLERE DEVAM”
Prof. Dr. Demiralp, sunumunda virüsün hâlâ aramızda olduğunun unutulmaması gerektiğini de vurgulayarak, “Bu nedenle aşı çıkana kadar geçecek sürede tedbiri elden bırakmamak ve sosyal mesafe kurallarına uymak ikinci dalga riskini azaltarak hem sağlığımızı hem de ekonomiyi koruyacak en doğru rehber olacak” uyarısında bulundu.
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