Prof. Dr. Ertan Tatlıcıoğlu koronavirüse yenik düştü
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli Prof. Dr. Ertan Tatlıcıoğlu koronavirüse yenik düştü.
Türkiye'de uzun yıllardır görev yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) asıllı Prof. Dr. Ertan Tatlıcıoğlu, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı hayatını kaybeden Tatlıcıoğlu için taziye mesajı yayınladı.
Akıncı, mesajında, “Aynı toprakların insanı, değerli bilge bir profesör, deneyimi sayesinde yıllar önce hayatımızı kurtarmış yetenekli bir cerrah; ama en önemlisi güvenilir bir dostu, sevgili Ertan Tatlıcıoğlu’nu kaybettik. İki hafta kadar önce telefonda konuştuğumuzda hiç bir sağlık sorunu olmayan bu dostumuzu da ne yazık ki Ankara’da koronaya kurban verdik. Kendisine Allah’tan rahmet dilerken sevgili eşi ve oğlunun acısını paylaşıyorum. Tüm yakınlarının, sevenlerinin Leymosun’luların ve Kıbrıs Türk halkının başı sağolsun" dedi.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) de Tatlıcıoğlu için taziye mesajı yayınladı.
TTB'den yapılan paylaşımda, "Değerli meslektaşımız Emekli Prof. Dr. Ertan TATLICIOĞLU'nu COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz" denildi.
Değerli meslektaşımız Emekli Prof. Dr. Ertan TATLICIOĞLU'nu COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz pic.twitter.com/1EMA5pAgsi— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) September 23, 2020
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