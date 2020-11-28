Prof. Dr. Halis Dokgöz'ün 'Karikatür Sergisi' Schneidertempel Sanat Merkezi’nde
Prof. Dr. Halis Dokgöz'ün Karikatür Sergisi 9 Aralık saat 11.00’de İstanbul Schneidertempel Sanat Merkezi’nde açılacak.
Karikatürist ve akademisyen Prof. Dr. Halis Dokgöz'ün "Karikatür Sergisi", ziyaretçilerle buluşmaya hazırlanıyor. 9 Aralık'ta ziyarete açılacak sergi İstanbul Schneidertempel Sanat Merkezi’nde görülebilecek.
Karikatüre 1985 yılında başlayan Dokgöz’ün ilk karikatürü Kılçık dergisinde, daha sonra ise Gırgır, Limon, Çarşaf, ArteFacto, Buduar, Cumhuriyet, Bizim Gazete, Hürriyet, Milliyet, BirGün, Radikal ve Sabah gibi pek çok gazete ve dergide yayımlandı.
Düzenli olarak Kılçık, Tıp Dünyası, Sendrom, Hiç, Fesat, Homur ve Hekim Forumu dergilerine çizen Dokgöz'ün karikatürleri, 2016-2018 yılları arasında Hürriyet Gazetesi Çukurova’da Metafor köşesinde günlük olarak okurla buluştu. Katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalardan çeşitli ödüller alan Dokgöz'ün çizimleri, Türkiye dışında Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Belçika, Yunanistan, Romanya, Polonya, İran, Kıbrıs, Portekiz, Kırgızistan, Rusya, Azerbaycan, Hindistan, Güney Kore, Sırbistan ve Çin gibi ülkelerde de yayımlandı.
1989’da Güneşin Girmediği Yere, 2010’da Çizgisel, 2019’da Metafor ve 2020’de Karikatürlerle Çocuk Hakları Sözleşmesi adlı kitapları yayımlandı.
Pandemi nedeniyle açılış etkinliğinin yapılmayacağı sergi, 9 Aralık 11.00'de Halis Dokgöz'ün katılımıyla açılacak.
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