Prof. Dr. Hüseyin Pazarcı, 'Arap Baharı’nın sonuna doğru gidiliyor'

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 04:00

Eski Türkiye’nin Tunus büyükelçilerinden Prof. Dr. Hüseyin Pazarcı, Tunus’ta Cumhurbaşkanı Kays Said’in başbakanı görevden alıp Meclis’in yetkilerini 30 gün boyunca dondurmasına ilişkin, “Tunus’ta yaşananlara baktığımızda ‘Arap Baharı’nın sonu geldi’ demek belki iddialı olur, fakat Arap Baharı’nın sonuna doğru gidildiği açık” değerlendirmesinde bulundu. Tunus’taki gelişmelerle ilgili Türkiye’nin resmi tepkisinde temkinli bir dil kullanmasını da değerlendiren Pazarcı, “Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya bakıldığında Mısır meselesinden ders alınmışa benziyor” ifadelerini kullandı.

1997-2001 yılları arasında Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi olarak görev yapmış olan emekli büyükelçi Prof. Dr. Hüseyin Pazarcı, gelişmeleri Cumhuriyet’e değerlendirdi. Tunus’un 2011 yılında “Arap Baharı’nın fitilinin ateşlendiği ülke olduğunu” anımsatan Pazarcı, o dönemde Tunus Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali’nin devrilmesinin ardından Tunus’ta Müslüman Kardeşler destekli Nahda Hareketi’nin iktidara geldiğini ancak Nahda’nın daha sonra güç kaybederek koalisyon ortağı haline geldiğini kaydetti.

BEDELİ OLDU...

Tunus’ta Meclis’in yetkisinin dondurulmasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un “anayasal düzene darbe” olarak nitelendirmesine karşın Dışişleri Bakanlığı’nın daha temkinli bir açıklama yaparak “Tunus anayasasının hükümleri çerçevesinde demokratik meşruiyetin en kısa sürede yeniden tesis edilmesini temenni ediyoruz” ifadelerini kullanmasını da değerlendiren Pazarcı şöyle konuştu:

“Özellikle Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya bakıldığında Mısır’dan ders alınmışa benziyor. Mursi’nin devrilmesinden sonra Sisi’ye gösterilen tepkilerle birlikte Türkiye’nin Mısır’la ilişkileri kopma noktasına gelmişti, ki bu dönemde başlayan sorunlar halen çözülemedi. Mısır, Akdeniz’de kıta sahanlığı konusunda Yunanistan tarafına kaydı. Uluslararası ilişkilerde takım tutar gibi davranmanın Türkiye’ye bedeli oldu. Fakat Dışişleri’nin açıklamasını esas alırsak Türkiye’nin Tunus konusunda temkinli davranacağı anlaşılıyor.”

SOKAKLAR HAREKETLENDİ



Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, “Ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü koşullar nedeniyle” 25 Temmuz itibarıyla Başbakan Hişam el Meşişi’yi görevden aldığını, ayrıca Meclis’in yetkilerinin 30 gün boyunca dondurulduğunu ve milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırıldığını açıkladı. Kararla Tunus’ta sokaklar hareketlenirken hem Said’in kararını destekleyenler hem de Nahda Hareketi destekçileri gösteriler düzenledi.

