Prof. Dr. İşaya Üşür yaşamını yitirdi

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 12:35

Mülkiyeliler Birliği'nden yapılan açıklamada Prof. Dr. İşaya Üşür'ün bugün Ankara'da yaşamını yitirdiği bildirildi.

Açıklamada, Prof. Dr. Üşür'ün İstanbul’da toprağa verileceği de ifade edildi.

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Prof. Dr. İşaya Üşür’ü kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. 1975 İktisat ve Maliye bölümü mezunu üyemiz, değerli hocamız İşaya Üşür 20.05.2020 Çarşamba günü Ankara’da vefat etmiştir. Değerli hocamız İşaya Üşür İstanbul’da toprağa verilecektir. Camiamızın, ailesinin, yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun."