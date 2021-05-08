Prof Dr. Korkut Boratav: Türkiye'nin kurtulacağı ekonomik düzen emekçiler eliyle kurulacak

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 18:25

SOL Parti'nin internet ortamında düzenlediği Bağımsızlık Konferansı’nın ilk konuğu duayen iktisatçı Prof. Dr. Korkut Boratav oldu. SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen ve Prof. Dr, Korkut Boratav’ın katılımıyla bugün başlayan konferansa kadın mücadelesinden ekoloji alanına kadar birçok alandan temsilci katılarak sunumlar gerçekleştirdi.

"TÜRKİYE HER YIL 50 MİLYAR DOLAR CİVARI SERMAYE İTHAL ETMEKTE"

Türkiye ekonomisindeki kriz ile ilgili çok önemli tespitlerde bulunan Boratav, Türkiye’de emperyalizmle ilişkide sanki sözleri geçiyormuş gibi bir izlenim ortaya çıktı. Bunun komikliğini açıklayalım öncelikle emperyalizm ekonomik bir ilişkidir. Senin ekonominin dünyaya ciddi bir ihracatı var mıdır? Türkiye hâlâ yabancı sermaye ithalatıyla hareket edebilen bir ülkedir. Türkiye’de yabancı sermaye kabaca 649 milyar dolardır. Yerli sermaye de dışarıya açılmak ister. Bizim de rantiyemiz var, üretken şirketlerimiz var, toplamı 240 milyar dolar. Yani yabancıların buradaki sermayesi yerli sermayenin dışarıdaki parasının 400 milyar üstü. Türkiye’nin bağımlılığı işte.

Kabaca Türkiye her yıl 50 milyar dolar civarı sermaye ithal etmekte. Özelleştirmelerle yatırımlarla ortalama olarak. Bunun sonuçları nedir?Birincisi, büyümeyi büyük ölçüde sermaye giriş çıkışı belirler ülkede. Sermaye girişi durunca krize sürüklenir.İkincisi, ağır makroekonomik bozulmalar yerleşir. Kronik cari açık gibi. Türkiye sanayisinin ithalata bağımlılığından kaynaklıdır bu. Bir de AB gümrük anlaşmasıyla da pekişmiştir" dedi.

"TÜRKİYE BU MACERADA BAŞARISIZ OLMUŞTUR"

Türkiye’nin altemperyalist olma ‘hayali’ içinde olduğunun altını çizen Boratav bunun mümkün olamayacağını ise şu ifadelerle özetledi:

"Türkiye’de saray iktidarı taşeronluktan alt emperyalist konuma geçme isteği duymuştur. İhvan şemsiyesi etrafında İslami camianın alt lideri olmak. İyi ama bu yarışta Suudi Arabistan da var, Mısır Arap dünyasının en itibarlı ülkesi. Bu macerada başarısız olmuştur Türkiye, çünkü büyük emperyalistin onayıyla olur o. ABD’nin onayı olmayınca, pek sevdikleri Abdülhamit’in stratejisine sığındılar, büyük devletlerin arasında oyun oynayabilir miyim diye. Trump döneminde bunu deneyip başarısız olmuşlardır. Ekonomik ve siyasi bağımlılığımız devam ediyor. Ölçüyü kaçırdığı zaman hemen krize giriyorsun. "

Boratav son olarak Türkiye’nin ihtiyacı olan düzenin emekçilerin eliyle kurulacağını söyleyerek sözlerini noktaladı.