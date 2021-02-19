Prof. Dr. Küçükosmanoğlu, ‘kademeli normalleşmeyi’ yorumladı: Falcılık gibi

19 Şubat 2021 Cuma, 06:00

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, mart ayında bölgesel olarak başlayacağı açıklanan kademeli normalleşme dönemine ilişkin, “2 hafta sonrasını işaret edip açılacağız demek falcılık oluyor. Vakaların azalacağını bilemezsiniz. Onun yerine, ‘vakalar bir hafta yüz binde 50’nin altında seyrettikten sonra açılma olur, 50’nin üzerine çıktığında şu tedbirler alınır, 100’ün üzerine çıktığında kapatılır’ gibi daha net konuşulması gerekir” dedi. Aşılama sürecinin de yavaş ilerlediğine dikkat çeken Küçükosmanoğlu, bu hızla toplumun yüzde 60’ının aşılanmasının 1 yılı bulabileceğini söyledi.

Tedbirlerin bölgesel farklılıklara göre alınması gerektiğini salgının başından beri söylediklerini aktaran Küçükosmanoğlu, “Hatta tedbirler ilçeler gibi daha da indirgenebilir. Mesela bir köyde vaka sayısı çok düşükse veya yoksa orada okulun açılmasında bir sorun olmayabilir” dedi.

Aşılamanın yavaş ilerlediğini söyleyen Küçükosmanoğlu, “Bakanın da kısmen itiraf ettiği gibi elimizde yeterli aşı yok. Gelen aşıların kullanılır hale gelmesi için bir süre geçmesi gerekiyor, aşıyı olduktan sonra ikinci dozunu olmanız için bir ay geçmesi gerekiyor, ikinci dozdan 2 hafta sonra da koruyuculuk olduğunu düşünürsek toplumun yüzde 60-70’inin aşılanması için neredeyse 1 yıla yakın bir süre geçmesi gerekiyor. Yani süreç yavaş ilerliyor” diye konuştu.